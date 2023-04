Huawei FreeBuds 5, WWDC 2023 & smartphones pliables Samsung – Tech Express

Bonjour à tous ! Bienvenue dans cette édition du Tech Express du mardi 18 avril 2023. Aujourd’hui, nous allons vous parler des Huawei FreeBuds 5 et leur design original, des nouveautés Apple prévues pour la WWDC 2023, des changements apportés à la batterie des prochains smartphones pliables Samsung (Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5), de la fuite de la fiche technique de la partie photo du Xiaomi 13 Ultra, ainsi que de la surcouche Android iodéOS respectueuse de la vie privée.

Les news Tech : FreeBuds 5, WWDC 2023, pliables

Huawei lance ses écouteurs sans fil FreeBuds 5 avec un format open-fit et une réduction de bruit active grâce à trois microphones et l’algorithme DNN. Ces écouteurs offrent une qualité audio haute résolution avec une réponse de fréquence 50% supérieure à celle de la génération précédente. Leur design esthétique et ergonomique est associé à une autonomie de 5 heures ou 3,5 heures avec la réduction de bruit active et un temps de charge rapide de 5 minutes pour 2 heures d’écoute. Disponibles dès le 17 avril 2023, les Huawei FreeBuds 5 sont proposés à 159,99 euros.

La WWDC 2023 de juin présentera de nouvelles mises à jour majeures et de nouveaux produits, parmi ces derniers le casque de réalité mixte Reality Pro. Les nouveautés pour iOS 17 et iPadOS 17 ne seraient pas majeures mais permettraient l’ouverture à des magasins d’applications alternatifs. Les nouveaux Mac, MacBook Air 15 pouces, MacBook Pro 13/14/16 pouces et iMac 24 pouces, embarqueront des puces de la génération M2.

Les futurs smartphones pliables de Samsung, Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, auront une batterie plus facile à remplacer grâce à une petite languette. Cette nouvelle méthode validée par l’organisme de certification sud-coréen sera également appliquée sur tous les modèles Samsung en 2023. La capacité nominale de la batterie du Galaxy Z Flip 5 serait de 971 mAh, inférieure à celle du Galaxy Z Flip 4, cependant il est à noter que Samsung certifie généralement plusieurs ensembles de batteries.

Les dernières news Droidsoft

Xiaomi devrait dévoiler son Xiaomi 13 Ultra le 18 avril. Un leaker chinois a partagé la fiche technique de son module photo arrière, qui comprend un capteur principal de 50 Mpx, des téléobjectifs de 75 mm et 120 mm, ainsi qu’un ultra grand-angle.

iodéOS est une surcouche Android basée sur LineageOS qui offre un contrôle total sur les données transmises aux applications installées sur votre smartphone. Grâce à l’application iodé, vous pouvez analyser les requêtes de données des applications, bloquer les transmissions malveillantes, personnaliser le partage de données et profiter de paramètres de blocage ciblé. iodéOS dispose également du Aurora Store pour télécharger des applications et de plusieurs applications open source. Vous pouvez l’installer sur la plupart des smartphones Android ou en acheter un directement sur le site officiel iodéOS.

Nous espérons que cette édition du Tech Express vous a plu et vous a permis de découvrir les dernières actualités technologiques du moment. N’hésitez pas à réagir en commentaire pour donner votre avis ou partager vos attentes sur ces nouveautés. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition remplie de news et d’informations !