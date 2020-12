Les forfaits mobiles Black Friday de RED by SFR se terminent aujourd’hui !

Publicité

Dernière ligne droite si vous souhaitiez profiter des meilleures offres RED by SFR de l’année. L’opérateur va en effet mettre fin à ses forfaits mobiles Black Friday dès ce soir minuit. Ne tardez pas trop si vous souhaitez avoir une bonne dose d’internet en 4G pour pas chef.

RED by SFR : plus que quelques heures pour profiter des forfaits mobiles Black Friday

Qui dit Black Friday, dit promotions exceptionnelles. Pour l’occasion, RED by SFR a ainsi proposé deux forfaits avec une belle quantité de données mobiles. Le premier offre 100 Go pour 14 euros par mois, et le second 160 Go pour 16 euros par mois. Sans engagement, ces deux offres ont l’avantage de rester au même prix à vie.

Outre l’énorme enveloppe de données mobiles en France métropolitaine, les forfaits permettent de profiter des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM. De la data sera d’ailleurs attribuée en plus à l’étranger dans les régions précédemment citées : 10 Go pour le forfait 100 Go ou 15 Go pour le forfait 160 Go.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

