Sony annonce que la PS5 sera 100 fois plus puissante que la PS4

Dans la guerre des futures consoles de jeu vidéo, Playstation et Xbox se battent pour avoir l’exclusivité, alors que chacun des opposants est en marge de rendre officiels leurs nouveaux produits : la PS5 et la Xbox Series X. Du côté de Sony, la firme utilise l’argument du hardware pour se démarquer. Son PDG vient d’ailleurs de teaser le fait que la PS5 sera dotée d’un SSD sur mesure et non plus d’un disque dur mécanique classique. Présenté comme un avantage conséquent face à la concurrence, je serais tenté de citer Linus Sebastian de la chaîne Linus Tech Tips : « A tous les joueurs sur console, bienvenue en 2010 ! ». En effet, les SSD sur ordinateur se sont à présent démocratisés depuis une décennie et leur arrivée sur console semble bien tardive. Néanmoins, ce regain de performances devrait permettre à la nouvelle génération d’être environ 100 fois plus rapide que sa grande sœur, la PS4.

Minecraft Dungeons est désormais disponible sur PC, PS4, Xbox et Switch

Minecraft s’ouvre à de nouveaux horizons avec une nouvelle licence, Minecraft Dungeons. Sortie aujourd’hui sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, ce nouveau jeu est un dungeon-crawlser se déroulant dans le célèbre univers cubique. On notera donc une certaine ressemblance avec l’un des mastodontes du genre : Diablo. Coopératif (jusqu’à 4 joueurs), l’éditeur Mojang veut conquérir un nouveau public avec cette nouvelle aventure. De type hack & slash, votre objectif sera de tuer des ennemis de plus en plus fort et nombreux. L’aspect RPG est bel est bien présent avec une personnalisation du personnage et de votre équipement. Malheureusement, aucune classe de personnage n’est à choisir et il faudra se contenter de choisir son arme, son arsenal ainsi que trois artefacts. La simplification est voulue afin de permettre d’introduire ce nouveau type de jeu à une grande variété de joueurs. Mincraft Dungeons est disponible dès maintenant au prix de 19,99€.

Google dévoile les prochaines fonctionnalités de Chrome

Google devrait prochainement proposer une grosse mise à jour pour Google Chrome. Après avoir lancé le regroupement d’onglets, la multinationale continue de dévoiler de nouvelles fonctionnalités. À commencer par une meilleure organisation des extensions. Ainsi, celles-ci seront désormais rangées dans un dossier indiqué par une icône puzzle. Ensuite, côté sécurité, Google introduit Enhance Safe Browsing. Comme Safe Browsing, celui-ci permettra de vérifier la fiabilité des sites en temps réel. Seulement, il pourra aussi communiquer avec Gmail par exemple. Heureusement, si cette intégration avec Gmail vous dérange, il sera toujours possible de désactiver Enhance Safe Browsing. Enfin, Google Chrome permettra à ses utilisateurs de chiffrer les données DNS ce qui devrait être une avancée en termes de vie privée. Cette mise à jour devrait atterrir sur vos écrans d’ici quelques semaines.





