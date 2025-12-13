NeuroLux, lumière thérapeutique pour le cerveau : la startup Korea Lighting dévoile sa technologie HS-Frame

À l’occasion du Global Media Meet-up organisé dans les locaux d’Aving News à Séoul, nous avons eu l’opportunité d’échanger avec Dong Woo Lee, CEO de Korea Lighting Inc. Cette startup coréenne ne se contente pas d’éclairer nos espaces. Elle transforme littéralement la lumière en outil thérapeutique, avec une ambition claire : améliorer la qualité de vie par la lumière fonctionnelle. Entourée de médias internationaux comme DigiTimes, Innovation&Tech Today, Arageek ou encore Vietnam+, la rédaction de Le Café du Geek a pu découvrir une technologie aussi étonnante que prometteuse.

Une lumière fonctionnelle pour le cerveau et le quotidien

« Nous ne sommes pas un simple fabricant de lampes », nous lance d’entrée Dong Woo Lee. « Nous sommes une entreprise de semi-conducteurs optiques fonctionnels. » À travers son innovation baptisée HS-Frame, Korea Lighting propose une rupture technologique dans l’univers des LEDs. Le principe ? Un système tout-en-un qui dissipe la chaleur efficacement, stabilise la longueur d’onde et permet une utilisation à forte intensité sans surchauffe, trois critères essentiels pour une thérapie lumineuse réellement efficace.

Leur produit phare, NeuroLux, illustre parfaitement cette approche. Ce luminaire intelligent diffuse une double longueur d’onde infrarouge (810 nm et 1064 nm), pensée pour stimuler le flux sanguin cérébral, améliorer la concentration, la mémoire et même la qualité du sommeil. Contrairement à d’autres dispositifs de photobiomodulation, souvent contraignants, NeuroLux est non-invasif, sans contact, ni laser ni UV, et utilisable comme une simple lampe de bureau. Une innovation pensée pour l’usage quotidien, sans changer ses habitudes.

À noter : “NeuroLux n’est pas un appareil médical. Il ne soigne pas la démence, mais soutient la santé cérébrale en prévention, grâce à une lumière sûre et stable”, insiste Dong Woo Lee . L’entreprise mise sur cette approche pour intégrer la thérapie dans la vie courante, un concept qu’ils appellent “Ambient Healthcare” : pas de casque, pas de masque, juste de la lumière.

Contrairement à la plupart des dispositifs de photobiomodulation, souvent encombrants ou réservés aux cliniques, NeuroLux s’intègre dans le quotidien. Pas de masque à enfiler, pas de contact direct avec la peau. Une volonté assumée : « Nous cherchons à éviter les contraintes d’hygiène liées aux appareils portés. Nos solutions sont non-invasives, ambiantes et esthétiques », ajoute-t-il. Le design joue un rôle essentiel dans cette démarche : des lignes épurées, une intégration facile dans un intérieur, le tout sans sacrifier l’efficacité.

Ce produit cible particulièrement les personnes âgées ou en quête de prévention cognitive. Un marché en pleine croissance, notamment aux États-Unis et au Moyen-Orient, où la santé cérébrale à domicile devient une priorité. Et pour renforcer la crédibilité de NeuroLux, des essais cliniques sont en cours, en collaboration avec un acteur majeur du secteur médical américain.

Beauté, hygiène, agriculture : un spectre d’applications inédit

La force de Korea Lighting réside dans la versatilité de sa technologie. Grâce au HS-Frame, l’entreprise décline ses innovations dans plusieurs secteurs clés : beauté, hygiène et agriculture.

Dans le domaine du bien-être et de l’esthétique, la marque développe la gamme Lumetri. Parmi ses produits : CellVegen, un appareil portable pour stimuler la pousse des cheveux, Duo Therapy Stand, un luminaire combinant éclairage et soins thérapeutiques pour salons professionnels, et NeckTare, un dispositif de soins pour la nuque et les épaules. Tous reposent sur le même socle technologique : lumière à haute intensité, sans échauffement, et longueurs d’ondes ciblées pour activer la microcirculation ou les cellules cutanées.

Dans un registre plus fonctionnel, Korea Lighting propose aussi Vitamin LED, une lumière visible capable de réduire 99,9 % des bactéries et virus. « Il suffit d’allumer la lumière pour désinfecter un espace », résume Dong Woo Lee. Une idée simple mais redoutablement efficace, déjà adoptée dans plus de 300 institutions publiques en Corée : hôpitaux, casernes de pompiers, espaces partagés. L’ambition ? Étendre ce concept à tous les environnements du quotidien.

Enfin, côté agriculture, la technologie est mise au service des fermes verticales. Grâce à une meilleure dissipation thermique et à un spectre lumineux optimisé, les lampes de Korea Lighting permettent un gain de 50 % en efficacité lumineuse, tout en réduisant la consommation énergétique. Une solution adaptée aux enjeux de productivité agricole en milieu urbain ou en période de crise climatique.

Une vision stratégique portée par 15 ans d’expertise

Face à une telle diversité d’applications, une question s’impose : comment une startup peut-elle gérer autant de marchés sans se disperser ? « Nous existons depuis 15 ans », nous rappelle Dong Woo Lee. « Nous avons pris le temps de développer notre technologie, et maintenant, nous avançons secteur par secteur, en nouant des partenariats stratégiques. »

C’est la clé de leur modèle : ne pas tout faire seuls, mais proposer leur technologie comme une plateforme adaptable à d’autres industries. Korea Lighting crée ses produits phares, comme NeuroLux, en interne. Mais pour l’agriculture ou les équipements industriels, elle travaille en co-développement avec des entreprises partenaires. « Nous avançons prudemment, en priorisant le secteur médical », explique le CEO, tout en confirmant des projets dans la cosmétique, les soins à domicile et l’hygiène.

Leur objectif immédiat : un lancement international de NeuroLux lors du CES, suivi d’une expansion vers le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est. Des marchés sensibles au vieillissement de la population et à la montée des pathologies cognitives, mais aussi ouverts aux solutions premium, bien positionnées en termes de valeur technologique et design.

Cette plateforme technologique n’est pas figée. Korea Lighting prévoit déjà une nouvelle génération de NeuroLux, capable de mesurer le flux sanguin cérébral, d’analyser les données d’usage et de proposer une thérapie personnalisée, ajustée automatiquement. L’objectif à terme ? Un dispositif intelligent, alimenté par l’IA, capable de recommander la dose exacte de lumière en fonction de vos besoins.

Conclusion : éclairer le futur de la santé, un rayon à la fois

Korea Lighting ne vend pas juste des lampes. Elle développe une vision à long terme où la lumière devient un outil de soin, un levier de prévention, voire un élément d’hygiène publique. En misant sur une technologie propriétaire robuste et une stratégie de croissance ciblée, la startup coréenne se positionne comme un acteur crédible du futur de la santé connectée, du bien-être ambiant et de l’agriculture intelligente. Un nom à surveiller de près, particulièrement avec le lancement mondial de NeuroLux, prévu dès le CES Las Vegas 2026.