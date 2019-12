Les Nighthawk AX4 et AX8 sont deux nouveaux routeurs WIFI 6 de chez Netgear. Dans cette gamme de quatre routeurs, nous avons testé les deux modèles « entrés de gamme ». Un bon WIFI peut parfois éviter une guerre à la maison et c’est l’arme clé de la maison connectée !

Dans la boîte des Nighthawk

Netgear propose un contenu identique sur l’AX4 et AX8 c’est-à-dire le routeur, l’alimentation secteur. Néanmoins les deux types de prise sont fournis. Terminons avec un câble Ethernet plat. C’est finalement assez standard à ce qu’on retrouve sur le marché.

Design

Le Nightawk AX4 est le modèle le plus entré de gamme et malheureusement cela se ressent sur la qualité de fabrication. La qualité des antennes fait vraiment « cheap » et fragile. Néanmoins avec sa couleur noire il reste tout de même discret.

Vue globale du RAX 40

Netgear a cependant clairement fait un effort à partir du Nightawk AX8. En effet, le routeur semble tout droit sorti de Star Wars avec des matériaux de meilleure qualité. À tel point, que je ne me sens pas obliger de le cacher chez moi ! C’est bien joué de la part de Netgear, car un routeur WIFI va logiquement se retrouver à la vue de tout le monde, donc autant le rendre joli.

Vue globale du RAX 80

Caractéristiques

Modèle Nighthawk AX4 (AX3000) Nighthawk AX8 (AX6000) WiFi 600Mbps (2.4 GHz) + 2,4Gbps (5 GHz) 1,2Gbps (2.4 GHz) + 4,8Gbps (5 GHz) Agrégation de liens Non 2x 1 Gbps Ports Ethernet 5x 1Gbps 6x 1Gbps Ports USB 2x USB 3.0 2x USB 3.0 Antennes 2 4 Processeur Dual-core Quad-core 1,8 GHz RAM 256 Mo Flash et 256 Mo RAM 512 Mo Flash et 1 Go RAM

Installation des Nighthawk AX4 et AX8

Netgear a pris soin des plus néophytes d’entre nous avec une installation vraiment très simple. Je pense même la plus simple de tous les routeurs WiFi que j’ai eus à ma disposition. Vous avez le choix entre l’application qui est vraiment bien faite sur Android ou IOS ou bien en version navigateur web tout aussi fonctionnelle, mais avec une interface moins jolie.

Application Nighthawk – Menu

Physiquement pour les branchements, il suffit de l’alimenté électriquement et de brancher le câble réseau sur le mon port. Sachant qu’il y’a un détrompeur, le port étant jaune avec marque internet.



Néanmoins si vous êtes un peu bidouilleur, il est possible de paramétrer votre routeur au petit oignon.

Usages des Nighthawk AX4 et AX8

Les Nighthawk AX4 et AX8 ne vont en aucun cas booster votre connexion entrante, c’est-à-dire que si vous avez actuellement une connexion ADSL ça ne changera rien à votre débit. L’avantage est entièrement sur le réseau local, c’est-à-dire chez vous après le box de votre opérateur. Le but de ses routeurs est d’optimiser votre WIFI afin de pouvoir profiter du maximum de votre connexion. Nos usages ont beaucoup changé avec un fort usage du WIFI et d’application gourmande comme le streaming vidéo.

Les Nightawk AX4 et AX8 proposent la dernière norme WIFI 6, qui change la manière dont fonctionne le WIFI. Voici une petite vidéo explicative :

Dans ma configuration, je le les ai testés dans deux configurations différentes. Dans mon petit appartement ainsi que dans ma maison de campagne. À l’appartement, aucun problème, car les routeurs sont placés au centre de l’appartement et donc je capte parfaitement dans les moindres recoins de celui-ci. Du côté de la maison de campagne, le test est plus compliqué pour les deux. Une maison de 200 m2 avec un étage, des murs de différente composition (parpaing, brique, faïence). De plus, les routeurs sont placés sur un côté de la maison.



L’AX8 avec ses quatre antennes tire son épingle du jeu avec une couverture irréprochable tandis que l’AX4 arrive un peu dans ses limites dans ce genre de configuration. Côté débit, très peu de perte par rapport à mon débit d’entrée.

Conclusion

Les Nighthawk AX4 et AX8 sont deux très bons routeurs WIFI 6 avec de solides arguments. La construction n’est pas le plus gros point fort et l’application Windows mériterait une uniformisation. Il n’en reste que c’est des alliés de taille si vous avez beaucoup d’appareils en WIFI ou bien que vous vous tournez vers une maison 100% connectée.