Quelques mois après la sortie de la version améliorée du Roborock S6 MaxV, le fabricant chinois avait annoncé durant le CES 2021 l’arrivée de son nouveau modèle. Le Roborock S7 est dès maintenant disponible à la vente sur Internet, et prochainement en magasin. Ce nouvel aspirateur robot apporte son lot de nouveauté qui vient conforter un meilleur positionnement du constructeur. Durant plusieurs semaines, nous avons eu l’occasion d’essayer ce Roborock S7 et le résultat est sans appel !

Un Roborock S7 qui ressemble à 2 gouttes d’eau à son petit frère

Tout comme le prédécesseur de son prédécesseur, Roborock n’apporte pas de grandes révolutions dans le design de ces produits. Est-ce un point qui nous apporte grandement pour comparer face à la concurrence ? À vous de voir, si ce n’est que certaines personnes choisissent leur robot aspirateur en fonction de la couleur de celui-ci. Il serait judicieux de proposer des coques interchangeables ou différents modèles. Bref, revenons à nos moutons (qui seront aspirés). Le Roborock S7 garde sa forme arrondie avec une coque en plastique blanc. Un modèle noir fera également son arrivée sur le marché d’ici quelques semaines. Une touche rouge, rappel du logo, vient agrémenter notre nouveau compagnon et lui donne une certaine classe.

Le télémètre laser vient de nouveau apporter un point faible au robot. Celui de ne pas passer en dessous de certains meubles. En effet, avec cet ajout de 1,2cm supplémentaire, il n’a pas réussi à passer sous le canapé de test, là où d’autres concurrents ont réussi. Pour le reste, rien ne change. On y retrouve les 3 boutons du haut pour lancer l’aspiration, le retour à la base et un mode de nettoyage spécial configuré. Une nouvelle bande fait son arrivée, avec une LED incorporée, pour indiquer son état d’utilisation. Il est possible de modifier cela dans les paramètres de l’application.

Des nouveautés pour une qualité de nettoyage

Il faut soulever le capot pour atterir sur le bac à poussière qui se déclipse en quelques secondes. C’est ici également que l’on retrouve le bouton d’appairage WiFi si besoin de reconfigurer l’appareil. Sur le côté, le réservoir d’eau (toujours impossible de rajouter des produits ménagers) et la fixation de la brosse VibraRise, la nouveauté. En dessous de l’appareil, l’une des nouveautés de ce Roborock S7. La brosse principale en poils nylon est troquée pour une brosse en caoutchouc. Celle-ci vient améliorer le ramassage des poils d’animaux et les petits objets. Une brosse qui va confirmer ces dires lors de nos tests. La seconde brosse rotative est elle aussi en caoutchouc pour venir déloger la poussière dans les coins des pièces.

Enfin, la base de chargement du Roborock S7 est inchangée par rapport aux autres modèles, mais le constructeur nous a indiqué qu’une base de chargement avec vidage du bac à poussière automatique devrait faire son arrivée dans quelques semaines.

La connexion de l’appareil au réseau WiFi et l’application n’ont subi que très peu de changements au fil du temps. Certaines fonctionnalités ont fait leur arrivée, notamment la possibilité de visualiser les pièces lavées, mais ne méritent pas de nous étaler dessus. On vous incite plutôt à relire cela sur notre test complet du Roborock S6 MaxV.

Une cartographie encore meilleure

Tout comme le Roborock S6 MaxV, le Roborock S7 est équipé d’une multitude de capteurs, dont un capteur LiDAR. Son prédécesseur était l’un des meilleurs cartographes, il en est de même pour ce nouveau modèle. Avec ces différents capteurs autour de lui, le robot aspirateur analyser parfaitement tous les coins de la maison et les meubles, qu’ils soient sur les cotés de la pièce ou en plein milieu. Ainsi, sur l’application, on y retrouve toute la maison délimitée par zone et les obstacles rencontrés. Le Roborock S7 analyse tout tellement bien, qu’il en devient trop parfait. En effet, à être trop précis, à ne pas se cogner dans les meubles, il lui arrive parfois de freiner trop tôt et de ne pas permettre à l’hélice d’atteindre des contours d’un meuble. Mais comme pour tous les robots aspirateurs, le nettoyage n’est jamais réalisé à 100%.

Par ailleurs, la cartographie intelligente se met à jour à chaque passage et vient performer les résultats précédents. L’aspiration ne sera jamais parfaite mais permet à l’utilisateur de parfaitement délimiter des zones à ne pas aspirer. Le Roborock S7 est également très intelligent sur les erreurs à ne pas reproduire. Durant notre test, il a rencontré des chaises hautes avec un reflet miroir sur leur base. Il s’est retrouvé bloqué dès la première utilisation. Mais encore plus intelligent qu’un bébé, il a fait en sorte d’éviter d’aller trop loin lors des passages suivants. Point fort également, il est capable de détecter un passage sur un tapis. Cette détection va augmenter la force d’aspiration pour s’adapter à la surface.

Performances de l’aspirateur

Une fois de plus, comme son prédécesseur, très peu de changement sur la puissance de la bête. Les modifications les plus importantes ont eu lieu sur la brosse. Ce Roborock S7 garde sa puissance d’aspiration indiquée à 2500 Pa, de quoi éradiquer les poils de chien, les petites poussières et même les miettes de pain d’un enfant turbulent. La brosse en caoutchouc est une révolution pour Roborock. En effet, aucun poil ne vient se bloquer dans l’axe et permet de garder un bon nettoyage constant. Plusieurs modes sur l’application, Normal étant configuré sur le bouton du robot aspirateur. Les modes Turbo et Max sont performants à souhait, mais font davantage de bruit, il sera difficile de télétravailler en même temps. Mais en mode Normal ou Silencieux, le Roborock S7 ne dérangera pas durant les réunions professionnelles.

VibraRise, la nouveauté tant attendue sur le Roborock S7

Comme indiqué précédemment, la grosse nouveauté de ce robot se résume dans son système de vibration pour le lavage du sol. Là où les précédents modèles, de la marque ou concurrents, ne faisaient qu’humidifier le sol sans réellement frotter, le Roborock S7 surprend. Le système dédié de Roborock, du nom de VibraRise, est en fait une plaque qui va venir faire vibrer la serpillère. La vitesse de vibration étant tellement rapide (jusqu’à 3 000/minute en fonction du mode), elle permet de nettoyer des tâches incrustées depuis plusieurs jours. Deux modes sont disponibles, standard pour aspirer et nettoyer la maison normalement. Un second mode « Approfondi » qui va lui donner la priorité au lavage pour une accélération de la vibration, mais une réduction de la force d’aspiration. Dans les options de l’application, durant le mode de nettoyage + lavage, il est possible de relever la brosse lorsqu’il passe sur le tapis, ou carrément de contourner celui-ci. La serpillère se lève également entre chaque pièce pour éviter de faire des traces inutiles. Quand on vous dit que la technologie devient de plus en plus incroyable.

Autonomie, longue durée

Durant la conférence de presse, Roborock nous avait annoncé une autonomie de 180 minutes exactement, avec une énorme batterie de 5 200 mAh. Une prouesse technologie meilleure que le modèle précédent que nous n’avons pas pu parfaitement tester, puisque le lieu de test ne fait pas 300m². Mais au vu des résultats, en mode Normal, il restituera de près ou de loin à la durée annoncée. Avec des modes Turbo ou Max, la durée de vie sera réduite mais ne descendra pas en dessous des 2 heures. De plus, une fois déchargé, le Roborock S7 retourne automatique à base et terminera le travail plus tard.

Conclusion : Roborock S7

Sur le papier, ce Roborock est S7 est incontestablement le meilleur robot aspirateur du marché. Il bénéficie d’un rapport qualité prix qui anéantit la concurrence. Son lot de nouveauté, avec notamment la brosse en caoutchouc et son mode de lavage avec plaque vibrante étaient tout ce qu’il manquait à Roborock pour performer. Les performances de nettoyage en sont meilleures et il va être difficile dorénavant de faire mieux. Cependant, si vous êtes déjà l’heureux possesseur du modèle précédent de la marque, la faible différence n’est pas utile au changement. Sauf si la fonctionnalité améliorée du lavage de sol est une priorité. Pour les autres, ce Roborock S7 est un achat à faire les yeux fermés.

Produit disponible sur Robot Aspirador roborock S7, 2500 Pa, Robot Aspirador Con Control de aplicación Para Pelo de Animales, Alfombra

Voir l'offre 569,00 €