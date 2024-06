TUTO – Comment synchroniser deux téléphones ?

Vous souhaitez acheter un nouveau téléphone mais la perspective de perdre toutes vos données sur votre ancien smartphone vous freine ? Ne vous inquiétez pas ! Il est possible de synchroniser vos deux téléphones. La seule condition requise est de configurer correctement votre compte Google. L’ensemble de vos données, incluant vos contacts et vos photos, pourront ainsi être transférées simplement sur votre nouveau téléphone. On vous explique comment faire dans ce tutoriel.

Synchroniser vos téléphones à l’aide de Google Drive

Que vos deux smartphones soient de la même marque ou de marques différentes, vous pouvez les synchroniser en passant par cet outil de Google.

Mais, avant cela, assurez-vous que votre ancien smartphone est bien lié à un compte Google et est connecté au Wi-Fi. Par la suite :

Rendez-vous dans les Paramètres du téléphone

du téléphone Cliquez sur Google

Si vous n’avez jamais configuré de sauvegarde automatique jusqu’à présent, vous devrez activer la Sauvegarde Google One . Pour ce faire, suivez les instructions à l’écran

. Pour ce faire, suivez les instructions à l’écran Par la suite, appuyez sur Sauvegarder sur Google Drive si l’option n’est pas encore activée

si l’option n’est pas encore activée Cliquez ensuite sur Sauvegarder maintenant.

Votre ancien smartphone sauvegardera ainsi vos applications, contacts, vos paramètres, votre historique d’appels, etc. Par contre, vos photos et vidéos seront sauvegardées dans Google Photos. Pour plus de sécurité, nous vous conseillons de copier vos fichiers personnels et autres données importantes dans un lieu sûr, comme un disque dur externe.

Une fois cela fait, passez sur votre nouveau smartphone. Il faudra :

Lier votre compte Google au nouveau smartphone lors de sa configuration

Suivre les instructions à l’écran pour restaurer la sauvegarde de vos données

Accéder à vos photos dans Google Photos et le reste de vos fichiers dans Google Drive.

Le cas particulier de l’iPhone

Si vous utilisez un iPhone, sachez qu’il n’est pas possible de procéder à une sauvegarde automatique depuis les paramètres. Cependant, vous pourrez télécharger Google Drive et procéder à la sauvegarde directement depuis d’application.

Si vous n’avez pas la possibilité de sauvegarder vos données en ligne, sachez que certaines marques facilitent le transfert de données entre deux smartphones. Et ce, qu’ils soient de marque similaire ou non.

Pour ce faire, il faut télécharger l’application de sauvegarde du fabricant de votre smartphone sur les deux smartphones. En voici quelques-unes :

Pour Samsung , l’application est Smart Switch Mobile

, l’application est Pour Huawei ou Honor , c’est Phone Clone

ou , c’est Phone Clone Pour Xiaomi , Mi Mover

, Pour la marque Oppo et OnePlus , l’application de sauvegarde est Clone Phone

et , l’application de sauvegarde est Pour Sony, l’application est Xperia Transfer Mobile.

Après avoir téléchargé l’application compatible avec votre marque de smartphone, procédez comme suit.

Sur votre ancien téléphone, cliquez sur Envoyer les données ou Ancien téléphone

ou Sur le nouveau téléphone, sélectionnez Recevoir les données ou Nouveau téléphone

Pour synchroniser vos données entre deux smartphones Apple, vous avez le choix entre :

Le service de démarrage rapide

L’utilisation d’iTunes ou iCloud

Utiliser le service de démarrage rapide

Ce service permet de transférer les données personnelles d’un iPhone à un autre iPhone en mettant les deux à proximité l’un de l’autre. Par la suite :

Allumez votre nouvel iPhone

Mettez-le tout près de votre ancien téléphone

Connectez votre smartphone au réseau Wi-Fi

Lancez la configuration de Face ID ou Touch ID en fonction de votre modèle d’iPhone

Choisissez le type de transfert via le démarrage rapide

En général, la durée du transfert varie selon le nombre de données personnelles à transférer entre les deux iPhones. Attention ! Vous ne devez utiliser aucun des deux téléphones durant toute la durée du transfert.

Transférer les données via iTunes ou iCloud

Pour utiliser cette méthode, il vous faudra préalablement sauvegarder vos données sur votre ancien mobile ou sur ordinateur, via le logiciel iTunes ou iCloud en ligne. Après cela, il faudra :

Connecter le nouvel iPhone à votre PC ou à votre Mac et l’allumer

Suivre les instructions à l’écran jusqu’à l’étape Apps et données

Choisir l’option Restaurer via un Mac ou un PC

Ouvrir l’application iTunes ou se rendre sur le site iCloud depuis l’ordinateur

Cliquer sur Restaurer la sauvegarde

Après le lancement de la restauration, patientez quelques minutes. Vous pourrez ensuite accéder à toutes vos données stockées sur iTunes ou iCloud.

Votre ancien téléphone est un iPhone et le nouveau est un Android ou vice-versa ? Voici comment vous pourrez synchroniser vos données.

Pour récupérer vos données sur votre Android et les transférer sur votre iPhone, vous n’avez qu’à utiliser l’application Migrer vers iOS d’Apple. La procédure est facile à effectuer.

Dans un premier temps, vous devez avoir vos deux téléphones avec vous

Téléchargez ensuite l’application Migrer Android vers iOS sur votre Android

sur votre Android Lancez l’application

Allumez votre iPhone

Dans un second temps, lors de la configuration de votre iPhone, à l’étape Apps et données , choisissez l’option Migrer des données depuis Android

, choisissez l’option Saisissez ensuite le code qui s’affichera sur votre smartphone Android

Patientez jusqu’à ce que la procédure de transfert se termine

Toutes vos données (contacts, SMS, contenus multimédias, etc) seront alors transférées dans votre iPhone. Notons que pour les applications, seules celles qui sont également présentes sur l’App Store seront transférées.

Quid du transfert des données depuis iPhone vers Android ?

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone mais que vous souhaitez changer pour un smartphone Android, vous pouvez :

Soit utiliser votre compte iCloud

Soit utiliser une application tierce

Passer par iCloud

Pour utiliser cette méthode, il vous faut d’abord sauvegarder vos données sur votre compte iCloud et vous assurer que la sauvegarde automatique est activée.

Par la suite, rendez-vous sur le site internet icloud.com où vous retrouverez toutes vos sauvegardes. Vous n’aurez plus qu’à brancher votre smartphone Android sur votre ordinateur et importer vos données.

Attention, il n’est possible de stocker que 5 Go de données avec la version gratuite d’iCloud.

Utiliser une application tierce

Il existe une application appelée AnyDroid qui vous permet de transférer facilement les données de votre iPhone vers un smartphone Android. Le transfert peut se faire automatiquement ou manuellement, c’est-à-dire fichier par fichier. Pour utiliser cette application, il faut :

Brancher vos deux smartphones à votre ordinateur

Télécharger et lancer l’application AnyDroid

Cliquer sur l’option Passer à Android

Choisir l’option iOS vers Android

Cocher toutes les données à transférer.

Vous n’aurez plus qu’à lancer la procédure et attendre la fin de la synchronisation.