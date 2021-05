Games With Gold : les nouveaux gratuits sur Xbox en juin 2021

On ne change pas une équipe qui gagne. Microsoft revient avec de nouveaux jeux offerts pour les abonnés au Xbox Live Gold ainsi qu’au Game Pass Ultimate. Pour le mois de juin 2021, quatre nouveaux jeux seront ainsi disponibles gratuitement : The King’s Bird, NeoGeo Battle Coliseum, Shadows: Awakening et Injustice : Gods Among Us. Ces licences ne vous disent rien ? Pas de panique, on vous les présente brièvement dans notre article.

Pour commencer, nous vous conseillons de prendre le temps d’aller télécharger les jeux Games with Gold du mois en cours. En effet, il ne vous reste plus que quelques jours pour acquérir gratuitement Armello ainsi que Tropico 4 !

Pour le mois de juin 2021, voici le calendrier des jeux offerts :

The King’s Bird (Xbox One) – 1er au 30 juin ;

NeoGeo Battle Coliseum (Xbox 360) – 1er au 15 juin ;

Shadows: Awakening (Xbox One) – 16 juin au 15 juillet ;

Injustice : Gods Among Us (Xbox 360) – 16 au 30 juin.

Les jeux Xbox offerts en juin 2021 via le Games with Gold

Pour commencer, vous pourrez profiter grâce au Games with Gold du jeu de plateforme The King’s Bird. Votre objectif lors de cette aventure est de voyager dans un mode enchanteur afin d’échapper à un tyran, mais aussi découvrir une mystérieuse vérité cachée. Shadows : Awakening de son côté est un RPG où vous devrez combattre des forces démoniques absorbantes les âmes et souvenirs des humains. Votre personnage est l’un de ses démons, tiraillé entre sa nature profonde et celles des humains ayant péri de sa main.

Injustice : Gods among us, un bon jeu de combat avec les personnages emblématiques de l’univers DC Comics. NeoGeo Battle Coliseum est de son côté un autre jeu de combat, mais cette fois-ci rassemblant des combattants du monde de Metal Slug, King of Fighters, Samuraï Shodown ou encore World Heroes .

