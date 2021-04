RappelConso : un site du gouvernement pour lister les produits dangereux

Le gouvernement a annoncé jeudi le lancement du site public RappelConso, qui doit faciliter l’information des consommateurs sur les alertes concernant des produits « grand public » dangereux, qu’ils soient alimentaires ou non.

De nombreuses informations sur les produits rappelés

Comme l’explique le gouvernement, ce site « apporte une réponse concrète à la demande légitime des consommateurs d’avoir accès à des informations fiables et vérifiées sur les alertes de produits dangereux. » Ce site est gratuit et disponible depuis jeudi 1er avril. Il promet de devenir « le site unique des alertes de produits dangereux ».

Concrètement, pour chaque rappel de produit, le consommateur aura accès à de nombreuses informations sur ce dernier. En effet, vous pourrez y retrouver la photo du produit, sa marque, son numéro de lot, le distributeur et la zone géographique concernés, le risque encouru…. Enfin, vous retrouverez la démarche à suivre si vous avez acheté un de ces produits.

Ce sera alors au professionnel lui-même de détailler le rappel de son produit. En fait, celui-ci est dans l’obligation de déclarer tous ses rappels sur ce site en remplissant une fiche. Tout repose donc sur les épaules des entreprises qui, on l’espère, feront preuve de rapidité.

RappelConso recense une large catégorie de produits

Par ordre chronologique, vous pourrez retrouver les rappels publiés sous forme de fiches. Le consommateur a accès à un champ de recherche et des listes de catégories de produits. Toutes les catégories sont concernées, divisées en 10 rubriques distinctes : alimentation, automobiles et moyens de déplacement, bébés-enfants, hygiène-beauté, vêtements, sports-loisirs, maison-habitat, appareils électriques, équipements de communications et autres. Chacune de ces rubriques présente des sous-catégories. Par exemple, on retrouve « articles pour enfants et puériculture », « jouet » et « matériels scolaires » pour la catégorie « bébés-enfants ».

Seuls les rappels de médicaments et dispositifs médicaux ne sont pas concernés. En effet, ils continueront à être publiés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

