Confinement : 4 jeux-vidéo pour garder un lien avec l’extérieur !

Encore plusieurs jours avant la fin du confinement, annoncé au 11 Mai 2020. D’ici là, il faut pouvoir occuper son temps, se renouvelle et découvrir de nouvelles activités ! Pour cela, nous vous proposons 4 jeux qui vont vous permettre de vous évader, de discuter avec le monde extérieur. Créer des liens avec l’extérieur, voilà l’une des possibilités des jeux-vidéo !

Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing New Horizons est un jeu de simulation de vie. Loin de fixer un réel objectif au joueur, le jeu laisse libre cours au développement de son île paradisiaque. Vous disposerez ainsi de nombreux outils permettant de récolter diverses ressources échangeables contre des clochettes. Celles-ci vous permettront par la suite d’acheter du nouveau mobilier, améliorer sa maison, aménager son île voir en visiter de nouvelles. Entretenez en plus de cela de bonne relations avec vos voisins afin de ne pas finir fou comme Robinson Crusoé, seul sur son île… Vous retrouverez toutes nos solutions dans cet article.

Need for Speed Heat

À défaut de pouvoir prendre la route vers l’inconnu, embarquez dans un jeu de simulation de voiture ! Need for Speed Heat envoie les fans à Palm City, un monde en libre exploration où les pilotes clandestins en quête de célébrité se sont réunis pour se faire un nom. Le jour, participez au Speedhunters Showdown, une compétition officielle où vous gagnerez de l’argent pour personnaliser et améliorer les puissantes voitures stationnées dans votre garage. La nuit, les joueurs prennent tous les risques pour se tailler une réputation (la « Rep ») dans des courses clandestines malgré la présence d’une police omniprésente et corrompue qui cherche à arrêter les pilotes afin de saisir tous leurs gains. Routes, risques, voitures : ici, les limites n’existent pas. Votre crew prend les mêmes risques que vous, votre garage déborde de belles voitures et la ville est votre terrain de jeu, 24 heures sur 24.

Madden NFL 20

Si vous êtes en manque de friction, de virilité et d’affrontements, plongez dans un jeu de sport intense ! Cette année, les fans de Pigskin peuvent se mettre dans la peau des superstars grâce à l’introduction de Superstar X-Factors, libérant ainsi les capacités spéciales des joueurs les plus talentueux de la NFL. Une toute nouvelle expérience de campagne fait également son apparition dans Face of the Franchise: QB1 où les joueurs commencent en tant que « college QB » et poursuivent leur chemin vers la NFL. Pour ceux qui aiment les frissons de la compétition, les Madden NFL 20 Championship Series sont de retour, afin que les compétiteurs esport du monde entier puissent trouver la gloire de la NFL. Le plaisir ne s’arrête pas là, puisque Madden NFL 20 introduit également de nouvelles options de passe, de nouvelles animations signature, des stratégies, etc.

Doom Eternal

Le confinement n’est pas une période facile pour un grand nombre d’entre nous. Beaucoup sont à la recherche d’un défouloir pour évacuer toute la pression accumulée. Le jeu vidéo vivement recommandé par l’OMS en ces temps compliqués peut servir de palliatif. Quoi de mieux qu’un gros FPS bien bourrin ? Sorti il y a peu de temps Doom Eternal est ce qu’il vous faut. Ce jeu 100% adrénaline avec une action non-stop saura vous défouler. Que se soit en Solo ou en multi ce jeu sera pleinement vous satisfaire. Après un Doom 2016 de très bonne facture, ID Software nous offre ce nouvel opus pour cette saga qui va bientôt fêter ces 27 ans.

Pour faire simple, Doom 2016 était un apéritif par rapport à Doom Eternal. La campagne solo est certainement l’une des meilleurs jamais réalisés pour ce type de jeu. Même si elle est un peu courte (environ quinze heures), les combats contre les boss sont mémorables et superbement mis en scène. Techniquement le jeu en même plein les yeux, la direction artistique est superbe. Le level design est ingénieux. La bande-son est comme à son habitude une franche réussite. Elle colle parfaitement à l’ambiance gore et horrifique du titre. La jouabilité est d’une précision diabolique. Bref tout est soigné et de qualité. Même si son mode solo est court, le mode online saura vous occuper pendant de longues heures. Bref Doom Eternal est l’un des jeux vidéos incontournables pendant le confinement. Nous vous le recommandons vivement !