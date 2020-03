DATAKING lance la vie virtuelle en VR !

Dataking Co (PDG Park Sun-gyu), société résidente du Digital Contents Company Growth Support Center en Corée, a annoncé l’ouverture de la version bêta version de 360Hexaworld.com, un service de vie virtuelle cette année. Mais qu’est-ce qu’est la Vie Virtuelle en VR ?

360Hexaworld – De la VR Sociale en 5G

360Hexaworld est un nouveau type de service VR social. Les utilisateurs peuvent créer leurs propres maisons et magasins en réalité virtuelle avec une simple connexion Internet, inviter des amis ou se connecter à des boutiques pour faire du shopping. Et ainsi créer leur nouvelle vie virtuelle.

Le service d’espace virtuel numérique nécessite un si haut niveau de technologie, que seules quelques entreprises dans le monde fournissent ce service. Parmi eux, on compte Second Life des États-Unis, Staramba d’Allemagne et Markspace de Russie. Staramba fournit un service de plate-forme sociale VR en utilisant des avatars 3D de stars du sport et d’Hollywood, et il a même commencé à servir la monnaie virtuelle MANA récemment.

360Hexaworld est différent des autres services dans la façon dont il utilise l’éditeur moteur Voxel développé par Dataking Co., Ltd. Comme Minecraft qui permet aux joueurs de créer divers outils et personnages avec des blocs, les utilisateurs peuvent facilement créer et concevoir des bâtiments et des voitures dans un espace virtuel avec en quelques clics.

Investissez dans votre nouvelle vie virtuelle

Avec le système de transaction en blockchain, les utilisateurs peuvent également acheter et vendre leur terrain (bloc) dans l’espace virtuel. Les utilisateurs peuvent construire des bâtiments qu’ils ont conçus sur les blocs qu’ils ont achetés, et peuvent même ouvrir des magasins et lier le commerce électronique, ce qui rend possible la création de leur monde.

Actuellement sur le site Web 360Hexaworld, un monde virtuel a été ouvert comme ville test. La société prévoit d’ouvrir de grandes zones commerciales et même des monuments mondiaux tels que Disneyland et Universal Studios.