HanMaek Medical lance un dispositif pour faciliter les soins infirmiers : le Moving Bed Shower Carrier

Depuis de nombreuses années, les méthodes de soins sont vouées à évoluer dans les hôpitaux afin d’offrir plus de confort pour les patients, mais aussi pour les personnels soignants. C’est dans cette optique que HanMaek Medical a développé le “Moving Bed Shower Carrier”, un dispositif permettant aux patients de se laver et se baigner directement dans leur lit.

Le Moving Bed Shower Carrier, une innovation nécessaire pour le milieu médical

Avant toute chose, parlons de HanMaek Medical. Cette entreprise coréenne cherche constamment à innover en développant des technologies permettant de soulager les difficultés des soins infirmiers. L’objectif de la société est aujourd’hui de « libérer la famille de la maladie et à faire l’expérience de l’amour et de la dignité en tant que personne« .

L’innovation dont nous allons vous parler aujourd’hui, le “Moving Bed Shower Carrier” (un « Support de douche pour lit mobile » en français), a été inventé par le PDG de la HanMaek Medical, Han Young Kwan, après avoir soigné son père pendant 17 ans. Il explique ainsi que de nombreux accidents se sont produits lors de cette période. Généralement, les patients tombent lorsqu’ils veulent aller aux toilettes et doivent fournir un effort important, nécessitant l’aide d’au moins deux personnes.

C’est dans ce contexte que le « Moving Bed Shower Carrier » a été créé. Facilement transportable, il est notamment équipé d’une technologie de chauffage de l’eau, de stérilisation par UV ou encore d’un stockage interne des déchets. Fourni à de nombreux hôpitaux tels que l’hôpital universitaire coréen, l’hôpital chrétien de Kwangju et l’hôpital AsanChungmu, le dispositif est aujourd’hui fortement demandé par les hôpitaux, les maisons de retraite et même les écoles d’infirmières du pays afin de faciliter le processus de lavage des patients.

HanMaek Medical explique dans un communiqué être en train de « réduire la taille du support pour le rendre plus portable et à améliorer le système de douche pour le rendre plus facile à utiliser« . Aujourd’hui, le dispositif a été sélectionné comme Prototype innovant du service des marchés publics en 2021, mais a aussi reçu le prix 2021 Customer Satisfaction Brand (Shower Carrier) en février par le Korea Satisfaction Consumer Index.