Noel 2019 – Notre sélection d’objets pour votre santé connectée

Les fêtes de fin approchent et la santé connectée prend de plus en plus de place dans notre quotidien. Du coup, on a décidé de vous faire une sélection de produits. Peut être que cela vous donnera des idées cadeaux pour Noel, mais aussi pour l’après nouvel an, afin de se tenir aux nouvelles résolutions.

Pèse Personne ultra complet

Surveillance de votre poids, masse osseuse, eau, graisse corporelle et bien plus. Egalement une surveillance de votre activité. Bref, le compagnon idéal.

Terraillon Dreamer, appareil pour sommeil paisible

Objet ultra simple d’utilisation, ce Terraillon Dreamer vous aide à vous endormir. Des jeux de lumières hyper étudiés pour des nuits reposantes.

Thermomètre pour une santé connectée

Là aussi, hyper simple d’utilisation, ce thermomètre conviendra à toute la famille. Les données se synchronisent automatiquement via l’application dédiée.

Tensiomètre électronique tout-en-un

Contrôlez votre santé cardiovasculaire. Pour mesurer votre tension artérielle à la maison ou en voyage. Il suffit d’appuyer sur le bouton Start

Withings Steel HR Sport : La SmartWatch du sportif

Il existe de plus en plus de montres connectées. On vous conseil celle-ci de la marque Withings qui est une référence dans le domaine.

Stress, relaxation ou sommeil perturbé

Voici un masque connecté HYPNOS que nous avons tester. Il va vous aider si vous avez des problèmes de stress, de sommeil ou encore si vous avez besoin de relaxation. La santé connectée est active même en dormant.

Santé connectée avec la Fitbit Versa 2 avec Amazon Alexa intégré

On ne présente plus Fitbit. Cette Versa 2 intègre Amazon Alexa. Du coup, en plus de suivre votre activité, vos notifications ou autres SMS, vous serez connecté aux services d’Alexa.

Brosse à dents électrique

Ça peut faire sourire, mais les brosses dents ont beaucoup évoluées. Celle-çi est particulièrement intéressante.

On espère que cette sélection d’objets pour votre santé connectée, vous aidera à choisir votre ou vos cadeaux de Noel. N’oubliez pas les bonnes résolutions d’après les fêtes 😉