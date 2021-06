PlayStation Now : les nouveaux jeux de juin 2021

Le service de cloud gaming de Sony continue de s’alimenter avec de nouveaux jeux. Durant le mois de juin 2021, le PlayStation Now s’agrémente ainsi de six nouvelles licences pour le plus grand plaisir des joueurs. Parmi ces dernières, nous retrouvons notamment le très célèbre The Witcher 3, Virtua Fighter 5 ou encore plusieurs jeux Sonic à l’occasion des 30 ans de la saga.

Après un mois de mai sous le signe de baston avec notamment Jump Force, Streets of Rage 4 ou en Nioh, Sony est de retour avec encore plus de jeux pour concurrencer le Xbox Game Pass de Microsoft. Pour rappel, le service PlayStation Now profite aujourd’hui de plus de 700 jeux PS2, PS3 et PS4 pouvant être joués directement depuis la PS4, la PS5 ou sur PC grâce à un abonnement mensuel.

Quels sont les nouveaux jeux du PlayStation Now en juin 2021 ?

Pour commencer, Sony annonce l’arrivée de The Witcher 3 : Wild Hunt Complete Edition sur le PlayStation Now, soit le jeu originel complété par ses 16 DLC. Dans ce RPG, vous aurez l’occasion d’incarner le sorceleur Geralt de Riv à travers de multiples aventures. Si vous aimez Sonic, vous allez être ensuite servi avec l’arrivée de Team Sonic Racing, Sonic Forces et Sonic Mania. L’occasion pour vous de profiter d’un jeu de course ou du jeu 2D iconique.

Envie de vous défouler un coup contre des amis ? Sachez que le PlayStation Now vous permettra de profiter d’une bonne baston sur Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown. Pour les plus stratèges, Slay the Spire est maintenant disponible jusqu’au 6 décembre. Dans ce jeu de cartes, votre objectif est de vaincre des salles remplies de créatures jusqu’à arriver à de terribles boss. Pour finir, les bricoleurs du dimanche pourront partir tuner et réparer leur caisse dans Car Mechanic Simulator.

Malheureusement, les jeux suivants quittent le PlayStation Now en ce début de mois de juin : WWE 2K15 et WWE 2K16, Ace Combat 7, Dishonored 2, et Kingdom Come: Deliverance.

Encore un peu de temps ? Découvrez les derniers jeux gratuits sur PS5 et PS4 grâce au PlayStation Plus !