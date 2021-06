PS5 : Sony veut que les nouveaux stocks de consoles soient « entre de bonnes mains »

Les ruptures de stock de la PS5 continuent de faire parler Sony. La firme nippone vient aujourd’hui souligner de nouveau l’achat massif de consoles par les scalpers dans l’objectif de les revendre à prix d’or sur internet. Afin de mettre les PS5 « entre de bonnes mains », Sony annonce mettre en place de nouveaux moyens afin d’éviter ce genre de pratique.

Dernièrement, Sony a déclaré le report de plusieurs jeux vidéo précédemment annoncés. Une situation somme toute logique avec la crise sanitaire, mais aussi à cause du nombre encore limité de consoles sur le marché. Les utilisateurs peinent en effet toujours à se procurer la PS5. La situation est notamment due à la demande très forte de puces électroniques dans le monde entier, ce qui réduit les capacités de production de Sony.

Un autre point ralentit l’accès de la console aux joueurs, les spéculateurs, alias les scalpers. Ces personnes ont senti le filon et achètent le plus de consoles possible afin de les revendre à prix d’or en ligne. Une situation qui empêche ainsi les utilisateurs de se procurer le peu de consoles disponibles au prix plancher…

Un travail en cours chez Sony pour mettre les PS5 entre les mains des joueurs

Dans une récente interview accordée au média Paxios, Jim Ryan, PDG de Sony, a fait part de son mécontentement face aux scalpers, cause notable des ruptures de stock incessantes de la PS5. « Cela me frustre vraiment et me bouleverse, surtout lorsque les revendeurs et les bots parviennent à mettre la main sur le stock », a-t-il expliqué. Pendant cet entretien, le dirigeant explique que Sony « travaille incroyablement dur » avec ses partenaires commerciaux afin de mettre les PS5 « entre de bonnes mains ». Cependant, Jim Ryan n’a pas précisé les mesures en cours de réflexion ou prochainement mise en place afin d’éviter les achats spéculatifs de ses consoles next-gen.

Aux dernières nouvelles, la firme japonaise annonçait une augmentation de la production à partir de l’été 2021 afin de répondre à la forte demande des joueurs.