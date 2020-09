Razer dévoile ses collections Quartz et Mercury !

Publicité

Razer est un fabricant d’origine californienne d’accessoires informatiques (souris, écouteurs, ordinateur …) spécialement destinés aux joueurs sur ordinateur.

La collection élargie de Razer Quartz et Mercury révélée le 17 septembre. Le matériel contient la souris de jeu sans fil Viper Ultimate, les écouteurs Hammerhead True Wireless, le Core X et le support pour ordinateur portable. Les produits ne sont pas vraiment de nouvelles versions, mais ils sont maintenant disponibles dans les deux couleurs (Mercury et Quartz) au lieu du vrai noir mat ordinaire. Les joueurs peuvent désormais disposer d’un setup propre et élégant.

La souris Viper Ultimate

Elle est désormais disponible en Quartz et Mercury, elle utilise la technologie exclusive HyperSpeed de la marque. Il s’agit d’une fonction conçue pour vous offrir la meilleure connexion sans fil possible avec une latence extrêmement faible et aucune interférence avec d’autres signaux. Vous ne remarquerez même pas un délai entre le moment où vous déplacez la souris et le moment où votre curseur se déplace à l’écran. De plus, la souris ne pèse que 78g. Elle est incroyablement légère, ce qui la rend parfaite pour les jeux compétitifs (eSport). Prix : 159,99 €

Viper Ultimate Quartz

Les écouteurs Razer Hammerhead True Wireless

Eux aussi sont arrivés. La latence d’entrée extrêmement faible de 60 ms signifie que l’audio ne bégayera pas et restera synchronisé (mieux qu’un AirPods, sur le papier..). Prix : 109,99 €

Hammerhead True Wireless Quartz

Le Razer Blade 15

Le Razer Blade 15 est l’un des ordinateurs portables les plus puissants jamais conçus par Razer. Si vous recherchez un ordinateur portable qui peut rivaliser avec les ordinateurs de bureau les plus puissants (pour gérer des tâches complexes ou jouer à des jeux video). Ce PC peut répondre à vos attentes. Cependant, cela signifie également que c’est incroyablement cher, et que la plupart des gens n’auront tout simplement pas besoin de ce type de puissance de feu. La version Quartz sera uniquement disponible en Octobre dans les pays suivants : Etats-Unis, Canada, Australie, Singapour, Hong Kong et en Chine. Prix : 1351,38 €

Le Razer Blade 15

Razer Core X

Le Razer Core X et le support pour ordinateur portable seront disponibles en édition Mercury dans un avenir très proche sur le site Razer et auprès de revendeurs agréés. Possédant une connexion Thunderbolt 3 qui coûte 299,99€ en collection Mercury. Le support pour ordinateur portable sera lui aussi disponible en Mercury pour 49,99€.

