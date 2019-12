Les fêtes arrivent à grand pas et c’est pour vous l’occasion de trouver des cadeaux de Noël ou pour vous faire plaisir en cette fin d’année. Malgré tout il serait dommage de dépenser énormément d’argent inutilement ! Heureusement, il existe des méthodes pour arriver à ses fins tout en limitant ses dépenses. Pour l’achat d’un smartphone, SMAAART se positionne en force, avec ses prix attractifs.

Le reconditionneur de smartphones qu’il est inutile de présenter constitue un choix de qualité pour décembre ! Si vous n’avez pas suivi et que vous ne connaissez pas SMAAART, le cours de rattrapage est par ici. Des réductions, des mini-jeux, c’est ce qu’il est possible de retrouver sur leur site tout ce mois-ci. Afin d’avoir des prix encore plus bas avant le jour fatidique de Noël où les enfants sautent de partout à l’idée de recevoir leur cadeau.

Comparer et constater l’évidence : SMAAART est beaucoup moins cher

Comme dans nos précédents articles, il est toujours question de comparer les écarts de prix existants entre les produits reconditionnés et neufs. Non pas sur la base de modèles différents, mais bien sur les mêmes produits, avec une qualité optimale et équivalente. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, plus question d’acheter du neuf si le reconditionné est si peu cher à côté !

Apple : La monarchie à la Pomme arbore pour une fois des prix abordables

L’iPhone 8 reconditionné passe à 459€ chez SMAAART, et 579€ pour le 8 Plus (toujours en Grade A) contre 659€ chez Apple en neuf.

Qui plus est, pour chaque smartphone, SMAAART offre une garantie 12 mois. Elle même extensible à 24 mois pour les plus prévoyants.

Niveau prix, en comparant les modèles Apple reconditionnés grades A et le neuf, on constate donc une différence de 80€ en moyenne minimum. Donc pour une qualité similaire des composants ET de l’aspect visuel.

L’iPhone 7 est à 299,99€, toujours grade A ! Il est aussi utile de rappeler que SMAAART propose une gamme de produits 100% certifiée Apple, où les smartphones sont 40€ plus chers que ceux non certifiés en moyenne mais contiennent uniquement des pièces d’origine Apple.

Il est également possible de payer bien moins cher, l’iPhone 6 reconditionné ainsi que l’iPhone SE reconditionné sont disponibles à 179,99€ !

Samsung : Leur grand concurrent de toujours se défend bien chez SMAAART

Le Samsung Galaxy S9 Plus Dual Sim passe à 559,99€ (grade A) chez SMAAART, et 389€ pour le Galaxy S8 Plus reconditionné (toujours en Grade A) contre 959€ en neuf (pour un S9 Plus).

D’autres smartphones sont proposés à un prix intéressant, comme le Galaxy S7 Edge reconditionné (269,99€) ou même le Galaxy S7 reconditionné basique (249,99€).

Il est aussi même possible de trouver des smartphones un peu plus anciens comme le Galaxy S6 Edge reconditionné de chez Samsung à des prix encore plus abordables.

Un Avent gout de noël chez SMAAART.

Sur-ce nous vous conseillons de rester alertes aux nouveaux bons plans sur le site SMAAART jusqu’à la fin du mois. Il risque d’y avoir des promotions juteuses à la clé ! En effet SMAAART propose jusqu’au 25 Décembre son calendrier de l’Avent avec de nombreuses réductions à gagner pour payer son téléphone encore moins cher ! C’est la meilleure occasion pour trouver un rapport qualité/prix qui défie toute concurrence. Un prix réduit + une promo c’est en moyenne plus de 80 euros de différence, il faudra donc encore attendre un moment pour trouver plus avantageux que le smartphone reconditionné !