Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Nvidia GeForce Now, Samsung Galaxy Fold 2 et Surface Go 2. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Xbox Series S, Xiaomi et Fortnite. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Xiaomi prépare un smartphone pliable dans le style du Z Flip

Xiaomi, fabricant chinois et parmi les leaders en Europe sur le marché de la téléphonie, travaillerait sur un nouveau smartphone innovant. Ce dernier reprendrait le principe du Galaxy Z Flip de Samsung, à savoir qu’il serait pliable dans le sens de la hauteur. Certains restent sceptiques quant à la durabilité de ce type de smartphone, mais le problème est connu. Samsung, ayant déjà conçu deux modèles pliables, est l’allié de Xiaomi pour cet appareil en concevant la dalle pliable, dont la qualité n’est plus à démontrer. Ce format « clapet » pourrait permettre aux nostalgiques des bons vieux téléphones pliables de retrouver cette mécanique. Pas encore officiel, il entrerait en production cette année, au cours du second semestre. Plus d’informations rendez-vous dans notre article dédié juste ici. Encore du temps ? Découvrez les premières informations à propos de la conférence Xiaomi MIUI 12.

Une Xbox Series S serait prévue pour mai

Bien que sortant une console ultra puissante, avec la Xbox Series X, Microsoft n’en oublie pas pour autant les bourses les plus légères. C’est dans cet objectif que l’entreprise devrait présenté en mai la Xbox Series S. Moins puissante, 4 Teraflops contre 12 pour la Series X, elle embarquerait néanmoins des fonctionnalités propres à sa grande sœur. En effet, les temps de chargements seraient réduits et la console disposerait du Ray-Tracing. C’est lors d’une conférence en ligne (crise sanitaire oblige) que Microsoft dévoilerait les caractéristiques de la Xbox Series S. Selon les précédentes rumeurs, elle disposerait d’un stockage SSD Nvme, mais ferait l’impasse sur le lecteur Blu-ray. Le prix tournerait aux environs des 300 dollars pour la Xbox Series S. Découvrez plus de détails sur cette prochaine console dans notre article.

Fortnite est désormais disponible sur le Play Store

Fortnite, l’un des jeux de Battle Royale les plus populaires est disponible depuis l’été 2018. Une sortie bien plus tardive que celle sur iOS qui pourrait s’expliquer par une particularité, le jeu n’était pas disponible sur le Play Store. Pour Fortnite sur Android, il fallait passer par l’Epic Game Store disponible en fichier .APK dans leur site. La raison de cette mesure est simple, l’éditeur ne voulait pas payer la commission de 30% que Google prélève à chaque achat intégré dans l’application. Avec son launcher, Epic Games avait pour ambition d’épingler les pratiques anticoncurrentielles de Google avec le Play Store.

Seulement, près d’un an après la sortie sur Android, l’éditeur cède ce 21 avril et publie Fortnite sur le Google Play Store. À travers un communiqué, Epic Games explique cette décision par un problème d’expérience utilisateur. En effet, elle déclare que Google désavantage les applications téléchargées à l’extérieur du Play Store par des avertissements de sécurité qui selon elle « effraye » ses utilisateurs. De plus, l’instauration du Google Play Protect ne facilite pas la tâche en considération ces applications comme « malveillantes ». Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre article dédié ici.

On espère que les actualités du jour autour de Xbox Series S, Xiaomi et Fortnite vous ont plu. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Choix des sujets et mise en page Scotti

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies