Bons Plans – Jamais à court de batterie grâce à Aukey +de 30% de réduction pour le 11/11

Notre guide d’accessoires vous propose de trouver votre bonheur mais rien n’est pour vous ? Pas de panique, Aukey, marque référence d’accessoires high-tech en tout genre propose 10 jours de bons plans !

Du 5 au 15 novembre, retrouvez plusieurs produits à prix cassés.

Batterie Externe 20000mAh, voyager serein

Avoir une batterie externe est aujourd’hui presque indispensable pour beaucoup de personnes. Que vous partiez en voyages, en vacances ou au travail, la Power Bank 20 000mAh vous assure plusieurs recharges de votre téléphone / tablette. Dotées de 2 ports USB vous pouvez ainsi recharger deux appareils simultanément.

Proposée à 26,99€, profitez de 33% de remise (9€) pour l’avoir à 17,99€.

Code de remise : 7IPZTHUO.

AUKEY Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 2 Ports Entrée, pour iPhone X/ 8/ Plus/ 7/ 6s, Samsung S8+/ S8, iPad, Tablette etc 20 000 mAh - Recharger complètement un iPhone 8 7,3 fois, un iPhone 8 Plus 4,9 fois, un iPhone X 4,9 fois ou un Galaxy Note8 4 fois

Ports USB Doubles, Sortie Combinée 3,4 A - Charger simultanément 2 iPads à la vitesse maximale avec plus de courant

PowerBank 10000 mAh Aukey, recharger plus vite en USB-C

Il est parfois difficile de s’accorder avec tous ses appareils. Celui-ci se recharge rapidement, celui-ci non. Et bien avec la batterie Aukey USB-C, il est possible de tout recharger rapidement et elle même également.

Proposée à 29.99€, profitez de 27% de remise (8€) pour l’avoir à 21.99€ !

Code de remise : 99LCLQ4M

AUKEY USB C Power Bank 10000 mAh avec Power Delivery 18 W, Quick Charge 3.0 Chargeur Portable, Batterie Externe pour iPhone X, Samsung, Nintendo... Source d'énergie à l'épreuve du temps : une banque d'alimentation mince et élégante de 18 W avec sortie USB Power Delivery, sortie Quick Charge USB et sortie AiPower USB pour charger tous vos...

Technologies Dual 3.0 et AiPower : le port USB Power Delivery 3.0 (USB-C) permet de charger efficacement et plus rapidement les appareils compatibles. Le port Quick Charge 3.0 permet de charger des...

Chargeur mural Aukey 40W, jamais à court de prises USB

Tout le monde est déjà arrivé à court de batterie et n’a plus trouvé son chargeur. C’est un problème d’avoir une seule prise USB par chargeur mural. C’est ici que vient vous sauver le chargeur mural 40w. 4 prises USB pour une seule prise de courant !

Proposée à 19.99€, profitez de 35% de remise (7€) pour l’avoir à 12.99€ !

AUKEY Chargeur Secteur USB 4 Ports USB 40W Chargeur Mural pour iPhone X/ 8/ Plus, iPad Air/Pro Samsung, LG, HTC et Autres Chargeur secteur puissant : Branchez quatre périphériques USB et chargez-les tous simultanément à pleine vitesse.

Technologie de charge AiPower : Chargez tous les appareils USB 5 V, y compris les appareils Android et Apple, jusqu'à 2, 4 A (Sortie totale 8 A).

Clavier mécanique Aukey, jouer tout en étant rétro-éclairé

Pour jouer en économisant de l’argent il est nécéssaire de trouver le meilleur rapport qualité/prix.

Aukey vous propose d’économiser 23% et ainsi avoir un clavier à 32.99€ !

Code de réduction : NCXRGGXJ

promo 165 Commentaires AUKEY Clavier Mécanique LED Rétro-éclairé Clavier Gaming avec Blue Switch, 105 Touches AZERTY Français Clavier de Jeu 100% Anti-ghosting avec... 6-COULEURS LED RETROECLAIRAGES: 8 modes d'illumination et 2 systèmes d'éclairage personnalisable - Choisissez un effet prédéfini ou personnalisez votre configuration pour que cela corresponde à...

SWITCH BLEU: Chaque commutateur testé pour 50 millions de frappes, avec un son de clic fort et agréable, des commandes de touches précises, conçues pour une utilisation quotidienne et pour jouer...

Ecouteurs Bluetooth avec aptX et 3 Modes EQ

Le dernier bon plan d’Aukey, une paire d’écouteurs bluetooth aux multiples fonctionnalités. Une idée de cadeaux ou encore un plaisir personnel, la musique réjouit tout le monde.

C’est également l’occasion de bénéficier de 32% de remise et donc de les avoir à 16.99€.

Code de remise : G4QO2EOK

AUKEY Ecouteur Bluetooth avec aptX et 3 Modes EQ, Resistantes à l'eau, Oreillette Magnétiques avec Une Housse de Protection pour Apple Watch,... Recommandé par "Le Monde" --- Les meilleurs écouteurs Bluetooth à petit prix.: ces écouteurs intra-auriculaires avec la technologie aptX vous offrent un son de haute qualité. Et l'annulation de...

Stable et Confortable: super légers (13 g / 0,46 oz) et trois tailles de bouchons d'oreille et de crochets d'oreille intra-auriculaires fournis pour un ajustement personnalisé et ferme avec une...