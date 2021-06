Facebook déploie son concurrent à Clubhouse et les podcasts

De nouvelles fonctionnalités viennent d’arriver sur le réseau social créé par Mark Zuckerberg. Facebook vient en effet d’annoncer le lancement des « Live Audio Rooms », une fonction de salon audio similaire à Clubhouse. Outre cette attaque frontale, la plateforme a aussi décidé de se lancer dans un type de format audio très réputé depuis quelques années : les podcasts.

Après avoir présenté une IA pouvant imiter le style d’une écriture manuscrite et commencé des tests publicitaires dans les applications Oculus, Facebook a enfin annoncé le lancement de plusieurs fonctionnalités dans le monde de l’audio, seulement aux États-Unis pour le moment. Découvrez dans notre article les deux grosses nouveautés pour la plateforme de Mark Zuckerberg.

Après Spotify Greenroom, c’est au tour de Facebook de lancer son alternative à Clubhouse : Live Audio Rooms. La plateforme vient ainsi de lancer les salons audios. En lançant un évènement de ce type, les hôtes pourront inviter plusieurs orateurs pour participer à ce direct. Un total de 50 speakers pourra participer à la discussion et un nombre d’auditeurs illimité pourront les écouter.

Parmi les fonctionnalités présentes, nous retrouvons un bouton « Lever la main » pour demander la parole, les réactions Facebook, l’activation de sous-titres automatiques, l’envoi d’Étoiles (monnaie virtuelle de Facebook pour les Lives) ainsi que la possibilité de choisir une association ou une collecte de fonds à soutenir lors d’un salon audio. Petite subtilité, seule l’application iOS permet de créer des salons audios. Les auditeurs pourront rejoindre ses conversations depuis les appareils Android et iOS. Seuls les utilisateurs aux États-Unis peuvent pour le moment profiter des Live Audio Rooms.

Récemment, nous apprenions l’arrivée très prochaine des podcasts sur Facebook. Il est ainsi possible d’écouter et contrôler ce type de format audio grâce à un mini-lecteur audio sur le réseau social. Pour découvrir des podcasts, il suffira de les découvrir dans votre fil d’actualité ou de vous rendre sur une page d’un créateur de contenu. Comme l’ensemble des publications présentent sur Facebook, il sera possible de réagir, commenter, sauvegarder et partager vos podcasts favoris. La plateforme annonce l’arrivée des sous-titres automatiques ainsi que la possibilité de créer de courts extraits audios d’un podcast plus tard durant l’été 2021.