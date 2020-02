Huawei P30 : 350 euros de réduction offerts par Donald Trump

Alors que le conflit économique entre les États-Unis et la Chine semble s’être calmé, le constructeur Huawei, lui, n’est toujours pas sorti d’affaire. En effet, Donald Trump continue de mettre la pression sur le constructeur chinois. Une situation qui a pour effet de faire descendre considérablement les prix des terminaux de Huawei…

Les États-Unis entendent se passer de Huawei

Alors qu’un accord commercial entre la Chine et les États-Unis a été signé, cela a eu pour effet de calmer les tensions entre les deux pays. Cependant, le cas de Huawei n’est toujours pas réglé. En effet, le constructeur chinois se trouve toujours sur la liste noire des entreprises américaines. Aux États-Unis, une place sur cette « entity list » oblige les entreprises américaines à ne plus commercer avec les groupes présents sur la liste. Une situation qui impose donc à Google de ne plus proposer ses services sur les terminaux du constructeur chinois.

L’arrivée de la 5G représente également un défi de taille qui pourrait fortement influencer l’issu de ces tensions. En effet, Donald Trump a annoncé un plan de plus d’un milliard de dollars visant à mettre au point des technologies alternatives occidentales. L’objectif étant, à terme, de créer des logiciels faisant fonctionner l’infrastructure avec n’importe quel équipement 5G. Si cette solution venait à être créée rapidement, toute dépendance potentielle aux antennes de Huawei ne serait plus un problème.

Autant de questions non résolues qui perturbent le consommateur

Comme nous venons de le voir, Huawei n’est pas totalement maître de son destin. Malgré cela, le constructeur enregistre tout de même d’excellents résultats. En effet, Huawei a expédié 240,5 millions de terminaux sur l’année 2019. Bien moins que les 295 millions d’unités expédiées par Samsung qui truste les premières places depuis une dizaine d’années, mais suffisamment pour dépasser largement Apple et ses 204 millions d’unités expédiées. Reste à voir si le constructeur chinois sera en mesure de tenir le rythme, avec un marché américain qui risque de lui tourner le dos.

D’ailleurs, les consommateurs sont en droit de s’inquiéter vis-à-vis de l’avenir de la marque. Bien que le Huawei P30, le dernier flagship du constructeur chinois, ait effectué le passage Android 10, rien n’est moins sûr quant à l’avenir de ses terminaux. Cependant, ces tensions entre Donald Trump et Huawei ont tout de même des répercussions positives… En effet, avec cette escalade des tensions, les prix des produits Huawei enregistrent une baisse impressionnante !

Alors que le P30 reste un smartphone d’une excellente facture, qui se présente comme un mobile haut de gamme de la trempe des flagships de chez Samsung ou Apple, son prix a dégringolé les dernières semaines. Aujourd’hui, il est disponible sur Amazon pour moins de 450€… Une baisse, sur le papier, de presque 50 % par rapport à son prix de lancement… et en dessous des prix relevés lors du Black Friday ! Une réduction presque jamais vu pour un téléphone de ce niveau, moins d’un an après sa sortie.