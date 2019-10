Les produits pour améliorer sa recharge en USB-C avec Aukey

Avec l’avènement de l’USB-C dans le monde de la téléphonie, il est temps pour certain de mettre à jour leurs différentes câbles ! Aujourd’hui nous allons tester le combo chargeur-câble de la marque Aukey.

Qui n’a jamais passé son temps à chercher et/ou à casser son chargeur ainsi que son câble USB ? La solution d’Aukey offre un rapport qualité/prix vraiment intéressant pour se mettre à jour.

Au programme aujourd’hui : le chargeur mural 36W ainsi que son câble USB-C en nylon.

Design

Nous allons passer sur l’unboxing, qui est assez rudimentaire, pour se préoccuper directement du design des deux produits que nous avons entre les mains. Il faut seulement noter que tous les produits Aukey sont fourni avec un sticker, visible ci-dessous au milieu des deux produits.

Chargeur et câble USB

Le chargeur, assez simple en apparence offre deux ports USB-C. Le petit logo power situé juste au dessus renferme une LED d’alimentation. Le logo Aukey est subtilement apposé sur le côté du chargeur.

Chargeur USB 36W

Le câble USB, en nylon, est de très bonne facture et donne la réelle sensation de qualité. Il est disponible en deux coloris, rouge et noir. Sa principale particularité, comparé à la majorité de la concurrence, est ses deux ports USB-C de part et d’autres.

Câble USB-C -> USB-C

Conclusion

En conclusion, si vous cherchez un combo chargeur et câble USB-C, Aukey offre une solution qualitative et le tout à prix abordable. La charge offerte par le chargeur est rapide, le tout dans un design simple mais efficace. Quand au chargeur, il saura tenir dans le temps grâce à sa construction solide en nylon.

Quant au tarif, sachez que les deux produits sont d’ores et déjà disponible sur Amazon. Le chargeur est disponible au tarif de 32.99€. Le câble est lui disponible à seulement 8.99€, chez Amazon également.