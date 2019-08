Voici deux nouveaux trailers sur Control dévoilés par 505 Games et Remedy Entertainment, entièrement doublés en français pour en apprendre davantage .

Control the Universe

Dans la première vidéo, l’univers mystérieux de ce dernier jeu de Remedy se dévoile. Alors, plongez, en compagnie de Jesse, au sein de l’Ancienne Maison, qui s’avère être le QG d’une organisation secrète connue sous le nom de Bureau Fédéral du Contrôle. Après, il faudra tenter de percer les secrets de l’Abysse…

The Remedy : Known your Ennemy

Dans la seconde vidéo, découvrez-en plus sur l’ennemi intérieur que vous aurez à affronter dans Control. Et il faut utiliser tous les moyens à votre disposition pour combattre vos adversaires et reprendre le contrôle de ce monde on ne peut plus hostile.

Time Control

Pour terminer, le jeu sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et sur le Epic Games Store le 27 août prochain. Découvrez un autre jeu de 505 Games ici.