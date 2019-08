Buzz&Clair – The Outer Worlds prévu sur la nomade de Nintendo

Private Division et Obsidian Entertainment annoncent la future disponibilité de The Outer Worlds sur Switch, après sa sortie sur les autres plateformes.

Matthew Singh nous parle de la Switch

Ainsi une vidéo avec Matthew Singh, Senior Producer chez Obsidian Entertainment, nous parle de l’arrivée de The Outer Worlds sur Nintendo Switch en partenariat avec Virtuous.

The Outer Worlds, le pitch

Voici le nouveau jeu de rôle de science-fiction d’Obsidian Entertainment. Tout juste sorti de votre hibernation sur un vaisseau colonial s’étant perdu en route pour Halcyon, la colonie la plus éloignée de la Terre aux confins de la galaxie.

Plus on est de fous

Ainsi le héros se retrouve au milieu d’une sombre conspiration qui menace de détruire cette colonie. Et au fil de votre exploration dans les recoins les plus reculés de l’espace et des rencontres avec des factions se disputant le pouvoir.

Un jeu de rôle avec des choix

Enfin, le jeu vous laisse faire vos choix qui déterminent le déroulement de l’histoire. Dans cette lutte entre corporations, vous êtes la variable imprévue.

Pour terminer, The Outer Worlds sera disponible sur Xbox One, PS4, et PC le 25 octobre 2019. Après la sortie du jeu sur ces plateformes, il sortira sur Nintendo Switch. Et la date de sortie n’est pas encore révélée, la bonne nouvelle, c’est que les nomades pourront y jouer.