Les sorties jeux vidéo de la semaine – 21/10 au 27/10

Vous cherchez un ou plusieurs nouveaux jeux vidéo ? Vous ne savez plus à quoi jouer ? Si c’est le cas, vous êtes au bon endroit ! Découvrez notre sélection des sorties de la semaine*, en espérant qu’une de ses sorties intéressera votre âme de joueur.

Nouveautés de la semaine

Plateforme: PC

Type: dungeon-crawler

Plateformes: PC, PS4 et ONE

Type: combat

Incarnez les plus grandes stars du Catch dans le nouveau jeu WWE.

Plateforme: PS4

Type: RPG

Un an et demi après la guerre civile d’Erebonia, Rean Schaezer a pour objectif de former une nouvelle génération de super héros. Cependant, la formation de cette classe sera perturbée par le contexte géopolitique désormais instable.

Star Wars: The Old Republic – Offensive (22 octobre)

Plateforme: PC

Type: MMO

Ce nouveau DLC ajoute deux nouvelles planètes ainsi qu’une nouvelle race. De plus, le niveau maximum passe de 70 à 75.

Plateformes: PC, PS4 et ONE

Type: horreur

Shane Newhart, chercheur, est envoyé sur Mars dans un avant-poste scientifique. Des phénomènes étranges mêlant hallucinations et monstres vont alors rapidement faire leur apparition.

Plateforme: PC

Type: rythme

Lonely Mountains: Downhill (22 octobre)

Plateformes: PC, PS4, Switch et ONE

Type: sport

Dévalez les montagnes sur votre vélo à travers forêts, rivières et falaises.

Plateforme: PC

Type: gestion

Créez et gérez votre propre taverne !

Plateforme: PC

Type: aventure

Résolvez des casse-têtes et détruisez des monstres à l’aide de votre clavier en écrivant des mots (à l’instar du jeu Epistory).

Plateforme: PC

Type: sandbox

Créez votre propre jeu vidéo multijoueur sans avoir besoin d’apprendre à coder dans Playcraft. Vous pourrez aussi partager et jouer aux créations d’autres joueurs.

Dark Veer (24 octobre)

Plateformes: PC et Switch

Type: horreur

Call of Duty: Modern Warfare (25 octobre)

Plateformes: PC, PS4 et ONE

Type: FPS

Un petit retour aux sources pour la fameuse saga de jeux vidéo Call of Duty à l’instar du célèbre Modern Warfare 2 !

The Outer Worlds (25 octobre)

Plateformes: PC, PS4, Switch et ONE

Type: RPG

The Outer Worlds est un RPG par les développeurs de Fall Out New Vegas (Obsidian) mêlant humour, baston et exploration inter planétaire.

Let’s Sing 2020 (25 octobre)

Plateforme: PS4 et Switch

Type: karaoké

Montrez votre plus belle voix à vos amis à travers 40 titres musicaux !

*liste non exhaustive

Nos dernières news jeux vidéo

Override Mech City Brawl et ses épaves de méchas débarque sur Nintendo Switch

League of Legends : de nombreuses annonces pour son 10ème anniversaire