B&You propose un nouveau forfait mobile à 4,99€ par mois

Avec l’affluence de nouvelles offres dans le marché de la téléphonie, B&You s’adapte. Le sous-opérateur low cost de Bouygues Telecom lance ainsi un nouveau forfait mobile à 4,99€ par mois pour une durée limitée.

Un forfait mobile B&You à 4,99€ par mois idéal pour le confinement

Si vous désiriez baisser le montant de votre forfait mobile, sachez que c’est le bon moment. En effet, tous les opérateurs lancent des offres très intéressantes en ce moment. Par exemple, Free offre un smartphone Nokia 6.2 pour la souscription à une offre 100 Go; Cdiscount lance un forfait 100 Go pour 14,99€. C’est donc le moment de faire des bonnes affaires. Si votre objectif est plutôt de garder uniquement le strict nécessaire en vue du confinement, sachez que B&You vient de lancer un nouveau forfait mobile idéal !

En toute simplicité, cette nouvelle offre propose les appels, SMS et MMS illimités (France, Europe et DOM) ainsi que 100 Mo d’internet. Ce forfait mobile se veut donc idéal si vous êtes un adepte des bornes Wi-Fi avec votre smartphone. Ce qui est exactement le cas en ce moment à cause du confinement. Cette offre est disponible jusqu’au 3 mai 2020 à un prix de 4,99€ par mois. En plus de cela, celle-ci est sans engagement, vous pourrez alors le résilier sans problème après le confinement si vous avez besoin de plus de données mobiles. Cette nouvelle offre est donc une bonne occasion pour vous de faire des économies durant le confinement.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

Découvrez nos derniers articles sur les offres mobiles du moment