Dernier jour pour profiter du forfait mobile 100 Go B&You à 12€

Après l’offre promotionnelle RED, c’est au tour de B&You de proposer son forfait mobile 100 Go à 12 euros par mois.

100 Go pour 12€ par mois sans limites de temps, une aubaine B&You

Il n’aura pas fallu attendre pour que B&You réagisse face à la nouvelle offre de RED. L’opérateur de SFR a en effet relancé en fin de semaine dernière son offre Black Friday. Un doux forfait mobile 100 Go au prix de 12€ par mois. B&You n’a pas mis beaucoup de temps à rétorquer en lançant une offre similaire à un prix de 11,99€ par mois.

Comme son nom l’indique, le forfait mobile 100 Go de B&You dispose d’une enveloppe internet de 100 gigas. Une quantité idéale pour consommer du contenu vidéo, streaming audio ainsi que partager sa connexion. La triade appels, SMS et MMS illimités est bien évidemment de mise en France métropolitaine. Ceux-ci sont aussi illimité depuis l’Europe et les DOM, mais uniquement vers un numéro français. Concernant les données mobiles à l’étranger, celles-ci sont de 10 Go dans ce forfait mobile. Au niveau du prix, cette offre promotionnelle est proposée à 11,99€ par mois, même après un an. Date de fin de l’offre 100 Go B&You : mardi 19 mai minuit.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

