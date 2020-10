Dernières heures pour profiter du forfait mobile 200 Go à 9,99 euros par mois !

Publicité

Bonne nouvelle pour les retardataires, le forfait mobile 200 Go de Cdiscount Mobile a été prolongé jusqu’à aujourd’hui minuit. Pour rappel, cette offre sans engagement est proposée au prix de 9,99 euros par mois pendant un an.

Le forfait mobile 200 Go Cdiscount Mobile joue les prolongations

Pendant les French Days, Cdiscount avait lancé un forfait mobile bourré de données mobiles 4G. L’opérateur a cependant décidé d’allonger sa période promotionnelle jusqu’au 1er octobre minuit.

Pour rappel, le forfait mobile dispose de 200 Go de données mobiles. Une enveloppe énorme, mais nécessaire si vous avez souvent besoin de partager votre connexion avec vos autres appareils ou pour visionner du contenu vidéo. Pour vous donner une idée, cette quantité représente environ 310 heures de séries ou films Netflix ou 2 500 heures de streaming audio. Pour tout déplacement, l’offre s’équipe de 5 Go de data à l’étranger (Europe et DOM). Côté communication, on retrouve les très célèbres appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les pays de l’Union européenne et les DOM. Sans engagement, le forfait est proposé à 9,99 euros par mois pendant un an. Suite à cette période, le tarif montera à 24,99 euros par mois.

Pour rappel, Cdiscount mobile passe par les réseaux attribués NRJ Mobile (Orange, Bouygues Telecom et SFR). Le réseau de l’un de ses opérateurs mobiles vous sera automatiquement assigné en fonction de la couverture réseau autour de votre domicile.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.