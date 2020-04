Forfait mobile 100 Go, Cdiscount lance une offre à 14,99€ à vie

Cdiscount Mobile vient de lancer une nouvelle offre en série limitée. Vous avez ainsi jusqu’au 4 mai 2020 pour souscrire à ce forfait mobile 100 Go pour 14,99€ par mois. Celui-ci est bien évidemment sans engagement et promet en plus de ne pas augmenter même après la première année.

Un forfait mobile 100 Go pour seulement 14,99€

Pour commencer, le forfait mobile Cdiscount inclut une enveloppe de donnée mobile de 100 Go en 4G. Une quantité idéale pour tous les consommateurs de contenu multimédia comme le streaming vidéo. Celui-ci se complète d’ailleurs de 5 Go de data à l’étranger (Europe et DOM). Le forfait contient bien évidemment les classiques appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. L’avantage le plus prépondérant à ce forfait reste bien évidemment son prix de 14,99€. En effet, celui-ci est inférieur de 5€ par rapport à l’offre Free Mobile et ne changera pas après la première année. Pour finir, l’offre est à durée limitée, celle-ci prendra donc fin le 4 mai 2020.

Un autre forfait en série limitée est aussi disponible. La différence se fera ainsi principalement au niveau des données mobiles et du prix. Une enveloppe de 30 Go en France métropolitaine et 10 Go à l’étranger sera accordée à ce second forfait. Le prix quant à lui sera de 9,99€.

Pour rappel, Cdiscount mobile passe par le biais de NRJ Mobile. Votre ligne téléphonique passe alors par le réseau d’un des trois opérateurs principaux: Orange, Bouygues Telecom ou SFR. Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre RIO lors de la souscription (appelez le 3179 pour connaître votre RIO).

Free Mobile vient aussi de proposer une offre très intéressante avec ce type de forfait. L’entreprise propose en effet un smartphone gratuitement pour la souscription à son forfait 100 Go pour 19,99€ par mois. Plus d’informations juste ici dans notre article dédié.