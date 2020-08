Dernier jour pour le forfait mobile 30 Go pour 2,99 euros par mois !

C’est le dernier moment pour profiter du forfait mobile 30 Go de Cdiscount. Proposé à un prix réduit et sans engagement, celui-ci est le meilleur rapport qualité prix du moment si vous souhaitez faire des économies sans sacrifier vos données mobiles.

Le meilleur forfait mobile 30 Go du moment

Cdiscount est désormais le nouveau casseur de prix des forfaits mobiles. Avec une offre 30 Go pour seulement 2,99 euros par mois, l’opérateur virtuel est en effet la solution la plus économique du marché. Cette série limitée sans engagement se terminant aujourd’hui, nous vous conseillons de rapidement sauter le pas.

Le forfait Cdiscount 30 Go

Pour commencer, cette offre mobile sans engagement contient 30 Go de données mobiles en 4G. Une quantité suffisante pour consulter régulièrement pendant un mois vos réseaux sociaux, naviguer sur internet, jeter un coup d’œil à vos mails, écouter de la musique en streaming ou bien jouer en ligne. 10 Go de données mobiles sont aussi inclus dans le forfait. On retrouve ensuite la classique triade SMS, MMS et appels limités en France ainsi que depuis l’UE et les DOM. Pour finir, le prix de cette série limitée Cdiscount est de 2,99 euros par mois pendant six mois. Après cette période, le facture passera à 12,99 euros par mois.

Cdiscount mobile utilise le réseau mobile de NRJ Mobile. Pour rappel, l’opérateur est directement raccordé à Bougyues Telecom, SFR et Orange. Un des trois réseaux est ainsi attribué automatiquement selon la qualité de la couverture mobile autour de votre domicile.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

