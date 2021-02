Forfait mobile : ne passez pas à côté de cette offre à 2,99 euros par mois !

Publicité

C’est l’heure de faire des économies sur son abonnement de téléphone. En effet, Cdiscount mobile vient de prolonger une offre promotionnelle sur son forfait 30 Go. L’opérateur propose ainsi une belle enveloppe de données mobiles en 4G pour la modique somme de 2,99 euros par mois ! Attention, cette série limitée sans engagement ne sera disponible que jusqu’au 16 février.

Après avoir lancé une offre choc en début de mois, Cdiscount revient à la charge avec un forfait mobile au rapport qualité prix imbattable : 30 Go pour 2,99 euros par mois.

Un forfait mobile à moins de 5 euros à ne pas manquer

Le temps passe et votre forfait mobile peut ne plus répondre à vos exigences. Trop de données mobiles ou pas assez, un prix trop cher, une mauvaise connexion près de chez vous… Nous avons une alternative sans engagement pour vous qui saura ravir votre porte-monnaie et votre consommation d’internet mobile.

Cdiscount vient en effet de lancer un forfait mobile abordable avec 30 Go de données mobiles en 4G. Quantité amplement suffisante pour profiter d’internet durant un mois (mails, réseaux sociaux, navigation, streaming musical…), l’offre dispose aussi de 10 Go de data à l’étranger (EU + DOM). Côté télécommunication, appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et depuis l’étranger.

Comme dit plus haut, le rapport qualité/prix de ce forfait mobile sans engagement est au top. En effet, vous pourrez profiter de tous les avantages précédemment cités pour un tarif de seulement 2,99 euros par mois pendant une durée de 6 mois. Après cette période, le prix passera à 12,99 euros par mois. Fin de l’offre promotionnelle : 16 février.