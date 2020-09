French Days : voici le meilleur forfait mobile à 10 euros par mois

Publicité

Comme lors de tout évènement promotionnel, Cdiscount mobile met la gomme. Pour les French Days, l’opérateur virtuel a décidé de lancer un forfait mobile comprenant 200 Go pour seulement 10 euros par mois !

Cdiscount mobile propose le meilleur forfait mobile à 10 euros par mois

Encore une fois, Cdiscount casse les prix des forfaits mobiles. À l’occasion des French Days, l’opérateur tente en effet le tout pour le tout avec une offre choc : 200 Go pour seulement 10 euros par mois (9,99 € pour être précis).

Pour commencer, ce forfait mobile à 10 euros dispose d’une enveloppe de données mobiles 4G hors norme. 200 Go vous sont en effet alloués chaque mois en France métropolitaine. Une quantité idéale si vous souhaitez regarder en streaming du contenu vidéo présent sur Netflix ou YouTube n’importe quand et n’importe où ! Côté télécommunication, l’offre propose les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. 5 Go de datas sont d’ailleurs disponibles à l’étranger (Europe + Dom). Pour finir, le prix de cette série limitée sans engagement est de 9,99 euros par mois pendant un an. Après cette période, son coût passe à 24,99 euros par mois. Date de fin de l’offre : 28 septembre.

Pour rappel, Cdiscount mobile utilise le réseau de l’opérateur NRJ mobile. Celui-ci est lui-même raccordé à Orange, SFR et Bouygues Telecom. Un des trois opérateurs vous sera attribué en fonction de la qualité de la couverture réseau autour de votre domicile.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

