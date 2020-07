Le forfait mobile 100 Go pour 16,99€ est de retour chez Sosh

Encore une fois, Sosh joue la carte des promotions. Cette fois-ci, l’opérateur propose un forfait mobile 100 Go pour 16,99€ par mois à vie, en plus d’être sans engagement bien évidemment.

100 Go pour 16,99€ par mois chez Sosh

Sosh revient en force avec son forfait mobile 100 Go sans engagement. Proposé au prix de 16,99€ par mois sans limite de durée, celui-ci est l’idéal pour les gros consommateurs de données mobiles.

Comme son nom l’indique, l’offre dispose d’une enveloppe 100 Go, une quantité largement suffisante pour du streaming musical, navigation internet et même de la vidéo pour un mois entier. Si vous décidez de partir à l’étranger, sachez que le forfait dispose aussi de 15 Go de data depuis l’Europe. On retrouve ensuite à l’intérieur les très classiques appels, SMS et MMS illimités en France et Europe. Cette série limitée est uniquement disponible jusqu’au jeudi 6 août 9h.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile Sosh pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

