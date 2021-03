Profiter de 80 Go pour 3,99 euros par mois avec ce forfait mobile sans engagement

Besoin d’une enveloppe de données 4G conséquentes pour profiter d’internet durant le mois sur votre smartphone ? Sans trop dépenser ? Cdiscount Mobile est là pour répondre à vos attentes. L’opérateur propose en ce moment même une offre sans engagement avec 80 Go pour un prix de seulement 3,99 euros par mois.

Cdiscount lance un forfait 80 Go à prix riquiqui

Premier gros point fort de cette série limitée Cdiscount, la quantité de données 4G. S’élevant à 80 Go, cette dernière est idéale pour les personnes ayant besoin de rester connectées durant tout le mois, que ce soit pour naviguer sur le web, regarder une série, discuter sur vos messageries favorites, partager sa connexion avec d’autres appareils… Dans un contexte sanitaire meilleur, sachez que vous pourrez profiter de 8 Go de données mobiles à l’étranger (EU + DOM). Du côté des télécommunications, les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et depuis les pays d’Europe et les départements d’outre-mer.

BANDEAU PUBLICITE

Utilisant le réseau de Bouygues Telecom, Cdiscount propose ce forfait mobile sans engagement à seulement 3,99 euros par mois pendant six mois. Après cette durée, l’offre atteindra les 16,99 euros par mois. La série limitée est disponible jusqu’au jeudi 1er avril, ne tardez donc pas si vous êtes intéressés !

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

Publicité

Envie de plus de données mobiles ? Découvrez l’offre 200 Go de Cdiscount !