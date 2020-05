RED relance son forfait mobile 100 Go à 12€ par mois

RED by SFR signe le retour de son offre exceptionnelle lancé lors du Black Friday 2019. L’opérateur propose ainsi un forfait mobile 100 Go pour seulement 12€ par mois, même après un an.

100 Go pour 12€ par mois, un forfait mobile RED à ne pas rater

Après Free et son forfait mobile 100 Go avec smartphone gratuit, c’est au tour de RED de faire le show avec une offre 100 Go. Proposée à 12€ par mois, même après un an, cette offre se veut idéale pour les gros utilisateurs d’internet. Avec une quantité de 100 Go, tout utilisateur peut amplement répondre à ses besoins. Que vous soyez un accro aux contenus vidéos, au streaming musical ou même au partage de connexion, l’enveloppe de 100 Go de données mobiles est idéale. Pour les baroudeurs, 8 Go de data à l’étranger (Europe et DOM) sont inclus dans le forfait. On retrouve ensuite les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers le territoire français. Du nom de Big RED, cette offre sans engagement prend fin le 18 mai.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

