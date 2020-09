Un forfait mobile 30 Go pour seulement 3 euros par mois !

En cette rentrée, il est temps de changer d’opérateur ! Cdiscount est d’ailleurs le choix le plus intéressant du moment. En effet, l’opérateur mobile virtuel propose un forfait mobile 30 Go au prix attractif de 3 euros par mois (2,99 € pour être précis).

Cdiscount relance son forfait mobile 30 Go à 3 euros

Si vous souhaitez faire des économies durant la rentrée, nous avons la solution pour vous. Cdiscount Mobile vient encore une fois de casser les prix en proposant un forfait mobile 30 Go sans engagement à seulement 3 euros par mois.

Pour commencer, le forfait mobile Cdiscount Mobile dispose de 30 Go de données mobiles 4G en France métropolitaine. Si vous avez prévu de voyager, sachez que 10 Go de data par mois sont aussi inclus en Europe et dans les DOM. Sans grande surprise, on retrouve ensuite les célèbres appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Le prix de l’offre est fixé à 2,99 euros par mois pendant 6 mois, puis passe à 12,99 euros. Bien évidemment, celui-ci est sans engagement, vous pourrez donc changer d’opérateur à tout moment.

Pour rappel, Cdiscount Mobile utilise le réseau mobile alloué à NRJ Mobile. Celui-ci est d’ailleurs raccordé aux trois principaux opérateurs : Orange, Bouygues Telecom et SFR. L’un d’entre eux vous sera automatiquement attribué en fonction de la qualité de la couverture mobile autour de chez vous.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

